Концерт «Фортепианный вечер Алексея Соколова»

Алексей Соколов приглашает погрузиться в мир фортепианной классики. Его концерт в рамках 4-го абонемента «Фортепианные вечера» включает изысканные произведения, которые станут откровением для каждого слушателя.
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