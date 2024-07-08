Смолянам прояснили ситуацию с открытием допклассов в лицее в Соловьиной роще

Из-за своей специфики учреждение имеет ограничение на число учеников, поскольку должно функционировать в одну смену Руководство лицея в Соловьиной роще Смоленска и власти города проработали вопросы открытия дополнительных классов в учреждении, реагируя на просьбы смолян.