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Смоленск 2.0

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Смолянам прояснили ситуацию с открытием допклассов в лицее в Соловьиной роще

Смолянам прояснили ситуацию с открытием допклассов в лицее в Соловьиной роще

Из-за своей специфики учреждение имеет ограничение на число учеников, поскольку должно функционировать в одну смену Руководство лицея в Соловьиной роще Смоленска и власти города проработали вопросы открытия дополнительных классов в учреждении, реагируя на просьбы смолян.

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