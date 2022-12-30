В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти Пеле Президент страны Жаир Болсонару выразил соболезнования семье легендарного бразильца Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур после смерти легендарного футболиста Пеле.
В Бразилии объявили трехдневный траур после смерти Пеле Президент страны Жаир Болсонару выразил соболезнования семье легендарного бразильца Президент Бразилии Жаир Болсонару объявил трехдневный траур после смерти легендарного футболиста Пеле.
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