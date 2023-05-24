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В Краснодаре полицейские устанавливают потерпевших от деятельности финансовой пирамиды

В Краснодаре полицейские устанавливают потерпевших от деятельности финансовой пирамиды

Следственной частью СУ УМВД России по городу Краснодару расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении 40-летней жительницы Усть-Лабинска и иных неустановленных лиц по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ.

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