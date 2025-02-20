На Смоленщине детскую поликлинику обязали установить камеры видеонаблюдения

Аналогичное нарушение выявляли в течение трех лет - с 2022 по 2024 годы. Сафоновская межрайонная прокуратура проверила исполнение законодательства об антитеррористической защищенности социальных объектов.
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