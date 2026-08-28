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Вечерний Новосибирск

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В Новосибирске пенсионера осудили за смерть дважды сбитого пешехода

В Новосибирске пенсионера осудили за смерть дважды сбитого пешехода

В Новосибирске суд поставил точку в деле о дважды сбитом пешеходе. Трагедия случилась в ноябре 2023 года на улице Богдана Хмельницкого.

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