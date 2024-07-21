Насколько далеко может пойти российская элита в вопросе поддержки СВО на Украине

Валерий Каулин Да, время вспять не повернёшь, но, в то же время, чёрного кобеля не отмоешь добела! Неплохо бы запомнить эту истину. Мимикрировать элита уже научилась. Но нутро своё не поменяла.

TF Tatyana Fedotova Именно, чёрного кобеля не отмыть, а уж богачей российских сделать честными и порядочными вообще не реально. Сволочь на сволочи. Предадут страну в любой момент. Нет им веры ни на грош. У них все помыслы о себе любимых, о своих прибылях. Да и детки их все давно на Западе. Они же за деток как и все нормальные родители любого порвут. А детки в случае ещё большего обострения заложники что надо. Так что, самая страшная пятая колонна это эти сволочи