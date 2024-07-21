От начала СВО отечественная элита была не в восторге. Когда Запад ввёл санкции, российские богачи поняли, что их безмятежная жизнь закончилась.
Насколько далеко может пойти российская элита в вопросе поддержки СВО на Украине
Комментарии
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Валерий Каулин
Да, время вспять не повернёшь, но, в то же время, чёрного кобеля не отмоешь добела! Неплохо бы запомнить эту истину. Мимикрировать элита уже научилась. Но нутро своё не поменяла.
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1 час.
TF
Tatyana Fedotova
Именно, чёрного кобеля не отмыть, а уж богачей российских сделать честными и порядочными вообще не реально. Сволочь на сволочи. Предадут страну в любой момент. Нет им веры ни на грош. У них все помыслы о себе любимых, о своих прибылях. Да и детки их все давно на Западе. Они же за деток как и все нормальные родители любого порвут. А детки в случае ещё большего обострения заложники что надо. Так что, самая страшная пятая колонна это эти сволочи
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21 мин.
АС
Анатолий Страшко
Я хорошо помню как вёл себя и Шохин и Путин при встречах с олигархатом раньше. Впечатление было такое, что Шохин держит Путина за одно место и хочет нам всё это показать. Дескать - кто такой Путин и кто такие мы, командиры промышленности, владельцы заводов, пароходов. Смотрел на эти картинки и думал - откуда эта олигархическая шобла появилась? Из каких яиц она вылупилась? Кто позволил им так нас ограбить? Сейчас вот всё проясняется. Что проясняется? А подумайте сами. Читайте Маркса , Ленина. Можете и бзежинских с попперами. Вспоминайте шастающих сейчас по Сраилю и США всех этих галкиных, палкиных и прочих в ермолках.
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2 мин.
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