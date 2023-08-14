Водолазы обнаружили на затонувшем в 1940 году пароходе «Валаамский монастырь» 10 бутылок с молоком

Находки передадут в музей Валаамского монастыря. Участники орловского клуба подводного плавания «Диво» обнаружили на затонувшем в 1940 году пароходе «Walamon luostari» («Валаамский монастырь») 10 бутылок с молоком и серебряную столовую ложку.