Карелия.ньюс

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Водолазы обнаружили на затонувшем в 1940 году пароходе «Валаамский монастырь» 10 бутылок с молоком

Находки передадут в музей Валаамского монастыря. Участники орловского клуба подводного плавания «Диво» обнаружили на затонувшем в 1940 году пароходе «Walamon luostari» («Валаамский монастырь») 10 бутылок с молоком и серебряную столовую ложку.

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