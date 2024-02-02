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Золотовалютные резервы России и Фонд национального благосостояния: в чем их отличие

Золотовалютные резервы России и Фонд национального благосостояния: в чем их отличие

О главных отличиях золотовалютных резервов (ЗВР) РФ и средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), а также почему сократилась национальная «кубышка» на начало 2024 года и из чего сейчас состоит, читайте в материале РИАМО.

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