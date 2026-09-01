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NIVA Legend, печи, сеялка — всё своё 🚙 Обновлённая NIVA Legend — 350 изменений. Новый двигатель 1,8 л (90 л.

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