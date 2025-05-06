Кадры уничтожения бойцами ВДВ техники врага в ходе отражения наступления на Тёткино (ФОТО)

Кадр подлёта дрона на оптоволокне к вражеской ИМР. Ивановские десантники группировки войск «Север» уничтожили несколько машин разграждения и ряд другой техники, участвующей в очередном наступлении ВСУ, явно приуроченном к 9 мая.
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