Кадры уничтожения бойцами ВДВ техники врага в ходе отражения наступления на Тёткино (ФОТО)

Кадр подлёта дрона на оптоволокне к вражеской ИМР. Ивановские десантники группировки войск «Север» уничтожили несколько машин разграждения и ряд другой техники, участвующей в очередном наступлении ВСУ, явно приуроченном к 9 мая.