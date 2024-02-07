Бизнес-защитник встретился с предпринимателями Советского района г. Брянска

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Брянской области Сергей Рондиков и заместитель прокурора Брянской области Сергей Голованчиков 31 января 2024 года провели встречу с предпринимателями, осуществляющими деятельность в Советском районе г.
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