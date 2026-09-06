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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никал – о потенциальном бое с Чимаевым: «Погнали. В любое время»

Боец среднего веса UFC Бо Никал готов подраться с экс-чемпионом  Хамзатом Чимаевым . Об этом он заявил на турнире RAF в Мытищах, где в схватке по вольной борьбе победил Ширвани Мурадова.

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