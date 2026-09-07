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Учительница из Панаевска получила Почетную грамоту Думы Ямальского района

Учительница из Панаевска получила Почетную грамоту Думы Ямальского района

Учитель начальных классов Панаевского образовательного центра Ирина Кондратенко награждена Почетной грамотой Думы Ямальского района.

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