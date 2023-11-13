Дмитрий Геворгян из Иванова возглавил молодежный совет ассоциации медсестер России

Активист работает лаборантом в отделении лучевой диагностики областной больницы.Рентгенлаборант отделения лучевой диагностики Ивановской областной клинической больницы Дмитрий Геворгян стал председателем Молодежного совета Российской Ассоциации медицинских сестер.
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