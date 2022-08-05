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В Москве установили 300 рекламных щитов Кубка мэра с фото Грицюка в форме «Авангарда». Клуб не участвует в турнире

В Москве установили 300 рекламных щитов Кубка мэра с фото Грицюка в форме «Авангарда». Клуб не участвует в турнире

В Москве запустили рекламу Кубка мэра с Арсением Грицюком, «Авангард» не играет на турнире.  Об этом сообщил журналист Павел Лысенков в своем телеграм-канале.

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