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Фернандо Алонсо: «Двигатель очень плохо работал. Машина едва не заглохла во время пит-стопов»

Пилот «Астон Мартин» заявил, что столкнулся с неполадками со стороны мотора «Хонды» во время Гран-при Испании, где в итоге финишировал 17-м.

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