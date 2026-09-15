Больше и дольше: в ГД предложили повысить декретные пособия и продлить их выплату

Выплаты должны сохраняться все три года декретного отпуска, а их размер — соответствовать реальным потребностям семьи Руководитель партии "Справедливая Россия" и глава думской фракции Сергей Миронов предложил продлить срок выплат декретных пособий до трех лет и увеличить их размер до уровня регионального прожиточного минимума, пишет РИА Новости.
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