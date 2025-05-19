В Британии заявили о попытке Стубба повлиять на позицию Трампа по России

Guardian: Стубб пытался доказать Трампу, что РФ — не великая держава Президент Финляндии Александр Стубб во время телефонного разговора с главой США Дональдом Трампом попытался доказать, что Россия перестала быть великой державой.
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