Против экс-главы Минздрава российского региона снова возбудили дело

В Тамбовской области следователи повторно возбудили уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова по факту оскорбления сотрудников полиции.
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