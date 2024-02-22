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Против экс-главы Минздрава российского региона снова возбудили дело

Против экс-главы Минздрава российского региона снова возбудили дело

В Тамбовской области следователи повторно возбудили уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности министра здравоохранения региона Алексея Овчинникова по факту оскорбления сотрудников полиции.

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