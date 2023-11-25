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Армия России поразила 200 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Армия России поразила 200 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Армия России на Краснолиманском направлении огнём артиллерии и ударами авиации поразила 200 целей противника, в том числе четыре командно-наблюдательных пункта, пять районов скопления техники ВСУ в районах Серебрянки, Ямполовки, Червоная Диброва, Торское и Кировск.

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