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Музыкальный вкус — на одной карте: «Звук» представил «Атлас»

Музыкальный вкус — на одной карте: «Звук» представил «Атлас»

На основе любимых композиций система формирует персональный ландшафт и предлагает новые направления для прослушивания Музыкальный сервис «Звук» запустил «Атлас» — интерактивную карту, которая визуализирует музыкальный вкус пользователя и помогает находить новые треки.

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