Тукай районы Яңа бистәсендә Кыш бабай призына чаңгы ярышлары булды

Тукай районы Яңа бистәсендә Кыш бабай призына чаңгы ярышлары үтте. Тантаналы ачылышта катнашучыларны Башкарма комитет җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Юрий Васильев сәламләп уңышлар һәм җиңү теләде.
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