Медвежий угол
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Медвежий угол

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Путин выдал военную тайну — скоро мат: Спецназ Ким Чен Ына уже в Курске

Путин выдал военную тайну — скоро мат: Спецназ Ким Чен Ына уже в Курске

Коллаж Царьграда ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Что всегда с собой носит каждый северокорейский солдат Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.

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Комментарии
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М
ММ
Может стоит выслать корейский десант на майдан? Пусть вырежут все власти хохлов.
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6 час.
Анатолий ashkourin
Теперь собачек в Курской обл.поуменьшится...будут хохлы гавкать и они пойдут на корм.
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6 час.
Артур Кушхабиев
Северокорейцы приехали нам помогать, а почему нам не помогают таджики, узбеки и киргизы?
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33 мин.

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