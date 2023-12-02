Мирослава Бердник: Русский язык – главная «проблема» в Украине?

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Украинизаторы говорят «вам никто в семьях дома не запрещает говорить по-русски»? Это ненадолго:«Противники русского в школах говорят: в повседневной жизни разговаривайте на каком хотите языке.