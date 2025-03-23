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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мовсар Евлоев: «Я в Майами. Готов к бою в полулегком или легком весе»

«Я сейчас тренируюсь в Майами, готов к бою. Имя соперника не имеет значения. Полулегкая или легкая категория», – написал в соцсетях боец UFC Мовсар Евлоев.

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