Боевые расчёты "Мста-Б" ликвидировали группу украинских боевиков в жилом доме

Украинские националисты засели в доме и мешали продвигаться вперед отрядам ЧВК "Вагнер".Стало известно о том, что расчёты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" ликвидировали группу украинских националистов на Артёмовском направлении.