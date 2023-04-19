Царьград

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Боевые расчёты "Мста-Б" ликвидировали группу украинских боевиков в жилом доме

Боевые расчёты "Мста-Б" ликвидировали группу украинских боевиков в жилом доме

Украинские националисты засели в доме и мешали продвигаться вперед отрядам ЧВК "Вагнер".Стало известно о том, что расчёты 152-миллиметровых буксируемых гаубиц "Мста-Б" ликвидировали группу украинских националистов на Артёмовском направлении.

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