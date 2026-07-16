МИД РФ: Запад рассматривает Украину как «колонию для оплаты долгов»

МОСКВА (ИА Реалист). Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 15 июля прокомментировала решение Евросоюза начать переговоры о приёме Украины по второму из шести переговорных кластеров, заявление президента США Дональда Трампа о «доле» США на Украине и военные учения Польши у границ Союзного государства.