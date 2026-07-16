ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

МИД РФ: Запад рассматривает Украину как «колонию для оплаты долгов»

МИД РФ: Запад рассматривает Украину как «колонию для оплаты долгов»

МОСКВА (ИА Реалист). Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на брифинге 15 июля прокомментировала решение Евросоюза начать переговоры о приёме Украины по второму из шести переговорных кластеров, заявление президента США Дональда Трампа о «доле» США на Украине и военные учения Польши у границ Союзного государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии