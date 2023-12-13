ЦАХАЛ: "Хезболла" атаковала Израиль с позиций в 130 м от объектов ООН в Ливане

В заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) указывается, что вооруженное крыло шиитской партии "Хезболла" выпустило ракеты на территорию Израиля с позиций, находящихся всего в 130 метрах от объектов миротворческой миссии ООН в Ливане.