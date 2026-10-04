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Спорт Уик-Энд

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Розентбаум: Карать VARом за мелочи - все равно что увольнять музыкантов за фальшивую ноту. Нынешние комментаторы - враги футбола

Розентбаум: Карать VARом за мелочи - все равно что увольнять музыкантов за фальшивую ноту. Нынешние комментаторы - враги футбола

«Скажу так: я болельщик, достойный, надеюсь, этого почетного звания. Именно болельщик, но не фанат, - поделился народный артист России Александр Розенбаум.

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