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Царьград

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Евгения Медведева вспомнила о психологической поддержке после Игр

Евгения Медведева вспомнила о психологической поддержке после Игр

Евгения Медведева, известная фигуристка и двукратная серебряная призёрка Олимпиады, рассказала о психологических трудностях после Игр 2018 года и решении не прибегать к медикаментозному лечению, несмотря на назначенные антидепрессанты.

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