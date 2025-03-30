В Тюмени задержали мигранта, который ездил по пешеходной улице

В Тюмени задержали 21-летнего мигранта, который проехал по пешеходной улице Дзержинского. Молодой человек сказал инспекторам, что таким образом объезжал пробку, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области.
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