СКР начал проверку из-за видео с добирающимся домой ползком инвалидом

Следственный комитет по Амурской области начал проверку в отношении администрации Тынды после того, как в СМИ появилось видео, на котором юноша-инвалид вынужден добираться ползком до школы через прогнивший трубопровод.
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