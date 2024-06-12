Врач Садыков предупредил, чем опасна вода в бутылке, пролежавшая 2 часа на солнце

Большая ошибка — взять с собой на пляж воду в пластиковой бутылке и оставить ее на солнце. И уж тем более не стоит покупать воду у уличных торговцев — неизвестно, сколько она простояла на жаре, прежде чем ее поставили в холодильник.
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