🇷🇺⚔️🇺🇦 Российская авиация и артиллерия продолжают интенсивно работать по позициям и укреплениям противника🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВКСРФ #ВСУ #Обстрел #Прилеты.
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🇷🇺⚔️🇺🇦 Российская авиация и артиллерия продолжают интенсивно работать по позициям и укреплениям противника🔥 #ВСРФ #Артиллерия #ВКСРФ #ВСУ #Обстрел #Прилеты.
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