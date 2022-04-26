Мичков о лакроссе в 6-м матче финала Кубка Харламова: «Решился так же, как обычно. Доли секунды, если уверен, то делай»

Мичков о лакроссе в 6-м матче финала Кубка Харламова: «Решился так же, как обычно. Доли секунды, если уверен, то делай»

Матвей Мичков рассказал о том, как решился на лакросс в финале Кубка Харламова.  17-летний форвард СКА-1946 забросил в таком стиле победную шайбу в шестом матче финальной серии с «Красной Армией» (3:2, 4-2).

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