Театр абсурда
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Театр абсурда

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Цена теракта для организаторов - всего 250 килорублей

Террорист рассказывает кто и как их нанялЭто не ИГИЛ, как это (с какой целью?) вбросили в западных СМИ.

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