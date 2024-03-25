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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Матчи 22-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания из-за теракта в «Крокусе». Меры безопасности будут усилены, решение об ограничении посещаемости примут власти в регионах

Вечером 22 марта преступники открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, где должен был пройти концерт группы «Пикник».

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