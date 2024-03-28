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Можно ли сесть в тюрьму за сдачу жилья террористам: Адвокат дал однозначный ответ

Можно ли сесть в тюрьму за сдачу жилья террористам: Адвокат дал однозначный ответ

Адвокат Семенов объяснил, можно ли сесть в тюрьму за сдачу жилья террористам. По словам юриста, все упускают из вида одно важное обстоятельство.

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Комментарии
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И
Искандер
&quot;Убить их всех&quot;... В общем - правильно, но почему-то противно слышать это от Медведева, который уже просто смешон своим &quot;свирепым&quot; верещанием, которое целиком &quot;уходит в свисток&quot;.
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9 час.

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