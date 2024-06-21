В спойлеры врио губернатора Кухаруку единороссы ХМАО определили 74-летнего спикера думы Хохрякова

Единороссы в Ханты-Мансийском автономном округе решили не выставлять молодых и перспективных партийцев на выборы губернатора и в качестве спойлеров главному кандидату Руслану Кухаруку выдвинули «старую гвардию» – 74-летнего спикера окружной думы Бориса Хохрякова и 48-летнего сенатора Александра Новьюхова.