Пандемии - «нет», победам - «да»! Несмотря на частые переносы и отмены состязаний, календарь-2022 весьма насыщен

Основные спортивные события года «В России четвертая волна ковида неизбежна» - пестрят заголовки. Если еще месяц назад количество скептиков было преобладающим, то последние события оставляют очень мало пространства для оптимизма - как за океаном, где число заражений «омикроном» растет геометрически день ото дня, а количество смертей от дельта-штамма кратно превысило все предыдущие, так и в Европе, где одна за другой закрываются страны, невзирая на рождественские ожидания.
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