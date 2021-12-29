Пандемии - «нет», победам - «да»! Несмотря на частые переносы и отмены состязаний, календарь-2022 весьма насыщен

Основные спортивные события года «В России четвертая волна ковида неизбежна» - пестрят заголовки. Если еще месяц назад количество скептиков было преобладающим, то последние события оставляют очень мало пространства для оптимизма - как за океаном, где число заражений «омикроном» растет геометрически день ото дня, а количество смертей от дельта-штамма кратно превысило все предыдущие, так и в Европе, где одна за другой закрываются страны, невзирая на рождественские ожидания.