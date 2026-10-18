ПАРИЖ, 18 октября. /ТАСС/. Число задержанных в ходе беспорядков во Франции превысило 2 тыс. Об этом говорится в обновленном сообщении главы МВД республики Лорана Нуньеса в X.
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