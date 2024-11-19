Как компания Сердюка наживается на нелегальной миграции

Одна из крупнейших строительных компаний Югры «Специализированный Застройщик „ДСК-1“», которая принадлежит миллиардеру, богатейшему депутату думы ХМАО Михаилу Сердюку, попалась на нарушении миграционного законодательства.
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