На ID@Xbox Showcase анонсировали фантастическую адвенчуру Magenta Down, карточную тактику-симулятор свиданий Love Is A Roguelite, френдслоповую A Game About Digging A Hole Together и ремастер Shrek 2, показали свежий трейлер The Wolf Among Us Remastered, а также назвали даты выхода экшена VANRAN и приключения Rustown; по слухам в разработке находится Star Wars: Battlefront III; Lucasfilm Games более тщательно подбирает проекты по «Звёздным войнам»; создатели Castlevania: Belmont’s Curse работают над следующим тайтлом по сторонней ф .