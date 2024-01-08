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Депутат Рады Кучеренко призвал жителей Киева поумнеть после прорыва канализации

Депутат Рады Кучеренко призвал жителей Киева поумнеть после прорыва канализации

Жители Киева, возможно, станут умнее в будущем. Об этом в Facebook* заявил депутат Верховной рады, первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко, комментируя крупную коммунальную аварию в столице Украины.

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