В России откроется иммерсивный музей цирка

Союз деятелей циркового искусства во главе с председателем — народным артистом России Аскольдом Запашным при поддержке Президентского фонда культурных инициатив приступает к созданию первого в России иммерсивного циркового музея.
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