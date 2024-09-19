WSJ: в Белом доме разработали план по эвакуации американцев из Ливана

В Белом доме разработали план по эвакуации граждан США из Ливана на случай возможного вооружённого конфликта между шиитским движением «Хезболла» и Израилем в Ливане, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона.
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