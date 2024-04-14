Иран отправил в Израиль 400-500 беспилотников и различных ракет. Американцы заявили, что несколько штук сбили.
Ночной замес вкратце
Комментарии
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ХА
Харченко Александр
Где их разрушенные дома. Иран ,как и Россия, не обстреливает мирное население
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7 час.
ГМ
Георгий Михалев
Да, сам ссыт, по пустыне лупит, только чужими руками жар загребает. Наплодил террористов по всему БВ и кошмарит всех соседей.
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6 час.
Natalija Osminina
Карма у него такая.
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6 час.
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