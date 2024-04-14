Ночной замес вкратце

ХА Харченко Александр Где их разрушенные дома. Иран ,как и Россия, не обстреливает мирное население

ГМ Георгий Михалев Да, сам ссыт, по пустыне лупит, только чужими руками жар загребает. Наплодил террористов по всему БВ и кошмарит всех соседей.