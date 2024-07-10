Самокатчиков и велосипедистов собираются штрафовать по-новому

Со стороны государства за соблюдением ПДД следит ГАИ. В этой части наказание будет усилено. Есть также внутренние штрафы кикшеринг-сервисовГосдума приняла в первом чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях, согласно которым вводятся санкции за нарушение правил дорожного движения при использовании средств индивидуальной мобильности (СИМ).
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