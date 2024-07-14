Уважаемые родители

Уважаемые родителиАдминистрация города Иванова и городская комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав вновь обращает ваше внимание, что продолжают происходить случаи травматизма либо гибели детей при выпадении из окон.
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